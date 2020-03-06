شكرا لقرائتكم خبر عن جوجاك يُهدي حارس العين «آيفون ماكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر حارس مرمى فريق العين محمد بوسندة، صورة عبر «إنستغرام ستوري» لهدية تلقاها من الوافد الجديد في الفريق، المجري بازلاس جوجاك، تعكس العلاقة القوية بين لاعبي «الزعيم». وكشف أن الهدية هي عبارة عن جهاز هاتف نقال «آيفون ماكس»، وعلق بوسندة على الصورة قائلاً «شكراً أخي». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جوجاك يُهدي حارس العين «آيفون ماكس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.