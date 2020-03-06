الامارات | فرصة الوحدة لتصحيح المسار.. واستعادة بريق تيغالي

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة الوحدة لتصحيح المسار.. واستعادة بريق تيغالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوحدة وعجمان إلى تصحيح مسارهما في جدول دوري الخليج العربي لكرة القدم، حينما يلتقيان عند الساعة 17:30 من مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من المسابقة.
وكانت سلسلة انتصارات الوحدة، الممتدة إلى خمس مباريات متتالية في الدوري، قد تعطلت في الجولة الماضية، وذلك بعد سقوطه أمام النصر بثلاثة أهداف دون رد، لتتعطل مساعي «أصحاب السعادة» في دخول معترك المنافسة على اللقب، إذ تجمد رصيده عند 29 نقطة، متراجعاً للمركز السادس بفارق 10 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، ما صعب كثيراً من فرصة المنافسة.
وستكون الأنظار مسلطة على المهاجم تيغالي، الذي صام عن التسجيل في آخر أربع مباريات رسمية لفريقه، وتكاد تكون أطول فترة يتوقف فيها اللاعب عن غزو شباك منافسه.
في المقابل، فرضت وضعية عجمان في جدول الدوري ضرورة تحقيقه نتيجة إيجابية تُبعده عن صراع الهبوط، الذي بدأ يشتد كثيراً في الأسابيع الماضية، إلى جانب اتحاد كلباء والفجيرة وحتا وخورفكان.
ويحتل البرتقالي حالياً المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بفارق ست نقاط فقط عن خورفكان صاحب المركز الأخير.
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