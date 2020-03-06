برشلونة وريال مدريد في صراع العودة لمنصات التتويج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

برشلونة وريال مدريد في صراع العودة لمنصات التتويجواصلت إدارتي نادي برشلونة وريال مدريد الغريمين التقليديين بعالم الكرة الإسبانية الصراع حول إعادة ترتيب البيت، في ظل ابتعاد الثنائي عن مستوياتهم المميزة، التي اعتادت عليها جماهير كرة القدم خلال العقد الماضي مع سيطرتهم على بطولة دوري أبطال أوروبا والبطولات العالمية.

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ووفقا لصحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، فإن برشلونة وريال مدريد يتنافسان بقوة لضم فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي، بعدما أثبت اللاعب قدرته على النجاح والتميز رفقة البارتينوبي لينضم للمنتخب الإسباني ويكون أحد العناصر المتوقع الاعتماد عليهم خلال بطولة يورو ٢٠٢٠.

وتعرض الثنائي برشلونة وريال مدريد لخسارة إسمين، من أهم الأعمدة الرئيسية، التي ساهمتا بجلب البطولات الأوروبية والعاليمة، حيث أن برشلونة خارت قواه بشكل كبير مع رحيل نيمار جناح ومهاجم الفريق مع عدم استطاعة أي لاعب تعويضه إضافة برحيل الثنائي تشافي هيرنانديز واندرياس انيستا، حتى تتحطم قوة الفريق تماما.

أما عن ريال مدريد، فقد كلفه رحيل رونالدو الكثير نتيجة عدم نجاح أي لاعب خلال الموسم الماضي بالقدرة على تعويضه وحتى الموسم الحالي صادف الملكي سوء حظ كبير بإصابة الوافد الجديد إيدين هازارد.