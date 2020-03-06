مانشستر يونايتد يونايتد يثأر ويقصي ديربي كاونتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا مهم أمام نظيره ديربي كاونتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب براد بارك، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من كأس إنجلترا.

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سجل أهداف مانشستر يونايتد كلا من، لوك شاو واودين أوجالو، خلال الدقيقة ٣٣ و٤١ و٧٠، حتى يخرج أصحاب الأرض من البطولة دون أية أهداف بنهاية المشوار.

وكان مانشستر يونايتد، قد تلقى هزيمة غير متوقعة خلال العام الماضي أمام ذات الفري، حتى عاد هذا العام ليثأر ويحقق فوز مهم يصعد به نحو خطوات أخرى للتقدم أكثر لإحراز لقب غائب عن خزائن قلعة الأولد ترافورد.

ويستعد مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة جاره مان سيتي، خلال الجولة القادمة، من الدوري الإنجليزي مساء السبت المقبل، في محاولة لمواصلة الصراع للتواجد بالمرتبة الرابعة والصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عنها العام الماضي والحالي أيضا، ثم التوجه لمواجهة لاسيك لينز باليوربا ليج ومحاولة الوصول لأدوار متقدمة بالدوري الأوروبي، حتى يعمل على الوصول للشامبيونزليج من طريق آخر.