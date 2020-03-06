ميسي يقص شريط افتتاح التصفيات مع التانجو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

: إبراهيم سعد



اقتربت بداية تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ من الإنطلاق، خلال الأوقات القليلة القادمة، حتى يبدأ منتخب الأرجنتين وصيف نسخة العام ٢٠١٤' مشواره الصعب أمام منتخبي بوليفيا والإكوادور.

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ووفقا لتقارير عديدة، فقد استقر سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على ليونيل ميسي قائد التانجو برأس القائمة المستدعاة لخوض مغامرة جديد ومحاولة أخرى لإحراز اللقب الثالث بتاريخ ممثل أمريكا الجنوبية، إلا أن قائد برشلونة سيتواجد خلال مباراة بوليفيا نتيجة الإيقاف الموقع عليه خلال بطولة كوبا أمريكا الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، في مارس الحالي مع خوض الأرجنتين لقائه الأول أمام الإكوادور، يوم الخميس الموافق ال٢٦ من الشهر الجاري، ثم مباراة بوليفيا بتاريخ ال٣١.

وكان راقصي التانجو، قد خرج من الدور الثاني خلال بطولة العالم روسيا الماضية، بعد مباراة دادراماتيكية أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة ٣ أهداف مقابل ٤.