شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مباراة الترجي خارج التوقعات والتظلمات ستعيد للزمالك حقوقه كاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أضاف مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مباراة الفريقين خارج التوقعات ولا أحد يعلم نتيجتها لكنني كزملكاوي ورئيس للنادي أتمنى فوز فريقي كما هو الحال للأهلي ممثل الكرة المصرية".
ويواجه الزمالك نظيره الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.
وعلق رئيس النادي على التحقيقات التي تجريها لجنة الاستئناف في التظلمات المقدمة من جانب النادي والأهلي بشأن أحداث السوبر المصري قائلاً: "على مسئوليتي كل العقوبات التي أعلنت عنها الإنضباط سيتم رفعها ولن نفرط في حقوق النادي بأي شكل مشدداً على أن دوافع النادي القانونية التي تقدم بها تنهي كل القرارات التي أعلنت قبل أيام.
أوضح رئيس الزمالك انه يتابع الفريق بشكل مستمر ويطمأن على حالة البعثة من كافة المسئولين المتواجدين مشدداً على انه سيكون أسعد شخص في مصر حال الفوز على فريق الترجي خاصة وأنها ستكون على حساب بطل افريقيا في النسختين الماضيتين متمنياً أن يخرج اللقاء بالشكل الذي يليق بالفريقين.
وقال: "ليس هناك داعي للقلق من التواجد الجماهيري الكبير لأن الزمالك استقبل الكل سواء إدارة أو لاعبين وجماهير بكل حب واحترام لأنهم في الأساس أشقاء".
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