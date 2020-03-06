شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: مطلقو الشائعات على الزمالك هدفهم النيل من نجاحات الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن الأبيض قادر على التأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا من رادس وذلك في المباراة التى من المقرر أن تجمع فريقه بالترجى التونسى غدا الجمعة في أياب ربع نهائي البطولة القارية.

أكد أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن مطلقى الشائعات على النادى الأبيض هدفهم النيل من نجاحات الفريق وزعزعة استقراره بعد حالة الانتصارات والبطولات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أضاف المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أنه يعلم حجم الضغوط الكبيرة في مباراة الغد أمام الترجى التونسى بسبب الجمهور الذى يشعر بحالة من الحزن بسبب خسارة أبناء باب سويقة مرتين متتالتين أمام الزمالك.

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أشار أمير مرتضى إلى أن كارتيرون المدير الفني للزمالك يعمل صباحا ومساءا من أجل إعداد لاعبى الفريق الأبيض فنيا وبدنيا ونفسيا موضحا أن الترجى التونسى فريق كبير وحصد بطولة أفريقيا مرتين متتالتين.

وواصل أمير مرتضى ان يعقد جلسات فردية مع اللاعبين باستمرار خاصة لاعبى شمال أفريقيا ساسى وأوناجم وبن شرقى لتأهيلهم نفسيا والتعرف على انطباعاتهم مؤكدا أن جميع اللاعبين في حالة تركيز عالية لإسعاد جماهير الزمالك.