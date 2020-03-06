شكرا لقرائتكم خالد الغندور: حمدى النقاز نصب على الزمالك وخد باسبوره وهرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن حمدى النقاز هرب من الزمالك وتركه في أزمته بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى بثلاثية في دور المجموعات.
أضاف الغندور في خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" حمدى النقاز حصل على باسبوره ووضحك على الزمالك".
وتعجب الغندور من استضافة وسائل الإعلام لحمدى النقاز قائلا :" ما هي قيمة االحديث مع النقاز قبل مباراة مصيرية مع الترجى هل هو سيلعب مع منتخب مصر فخايفين عليه".
ويواجه الزمالك نظيره الترجى التنسى غدا الجمعة في رادس في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بثلاثية.
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