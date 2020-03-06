شكرا لقرائتكم أوناجم: كارتيرون فضل إراحتى أمام الترجى منعا لتفاقم إصابتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك إنه عانى من "كدمة" في مباراة الذهاب أمام الترجى التونسى موضحا أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض فضل إراحته في لقاء الإياب في "رادس" حتى لا تتطور الإصابة.

أضاف أوناجم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن الترجى التونسى فريق كبير وله إسمه في أفريقيا لافتا أنه يتمنى الصعود لنصف نهائي البطولة القارية.

أكد أوناجم أنه شرف له التواجد في فريق كبير بحجم الزمالك لا فتا إلى أنه يتمنى إسعاد جماهير الفريق الأبيض في الفترة القادمة.