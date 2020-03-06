شكرا لقرائتكم لاعبو السنغال يردون الجميل إلى غوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفل لاعبو المنتخب السنغالي على طريقة الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، وذلك عقب حصولهم على لقب بطولة كأس العرب للشباب للمنتخبات تحت 20 عاما، والتي اختتمت يوم الأربعاء في الرياض بعد فوزه على نظيره التونسي 1 - صفر.

وخطفت احتفالية "الأسد" للمهاجم البالغ "34 عاما" الأنظار في مختلف أرجاء المعمورة، وارتبطت باللاعب عند تسجيل كل هدف، وباتت ضمن أشهر الاحتفالات.

لاعب سنغالي يحتفل على طريقة غوميز

وولد غوميز لأبوين سنغاليين غادرا فيما بعد إلى فرنسا، ولم ينس المهاجم الذي سبق ومثل منتخب "الديوك الفرنسية" جذوره، وحرص على زيارة بلده الأم في عدة مناسبات مختلفة، بجانب دعم الفرق والمنتخبات السنغالية في مختلف الأحداث الرياضية، إلى جانب دوره الإنساني تجاه بلده، عبر تقديم التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية.

وجاء احتفال لاعبي المنتخب السنغالي عقب تتويجهم باللقب العربي، نظير الدعم المعنوي الذي قدمه لهم الفرنسي غوميز، إذ عمل على زيارة معسكر منتخب "أسود الترانغا"، قبل ملاقاة البحرين في ربع النهائي، وقال لهم خلال اللقاء: أتمنى لكم أن تعملوا من أجل تحقيق أحلامكم، وأن تتمتعوا بمسيرة رياضية رائعة، وأهنئكم على الصورة الجميلة التي قدمتموها داخل وخارج الملعب.

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من زيارة غوميز إلى بعثة منتخب السنغال

ووجدت زيارة غوميز إلى منتخب شباب السنغال إشادة واسعة لدى وسائل الإعلام السنغالية، ووصفته بالمجاملة الرقيقة.

وحرص مهاجم الهلال على نشر صور احتفالية لاعبي السنغال في حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، كما قام بمساندتهم من شاشة التلفاز.

وعقب تتويج المنتخب السنغالي باللقب، حرص غوميز على تهنئة الاتحاد السنغالي في "إنستغرام"، وتفاعلت معه الجماهير بشكل واسع، وتمنى البعض لو مثل "أسود الترانغا" بدلا من فرنسا سابقا.

يذكر أن المنتخب السنغالي شارك في البطولة بدعوة من اللجنة المنظمة كضيف في البطولة إلى جانب منتخب مدغشقر.