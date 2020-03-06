شكرا لقرائتكم نفاد تذاكر مواجهة الترجي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفدت التذاكر المخصصة لمباراة الترجي التونسي والزمالك المصري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم المقررة يوم الجمعة على ملعب رادس.

حضرت جماهير الترجي بأعداد غفيرة لمنافذ ملعب المنزه وسط العاصمة والمخصصة لبيع تذاكر المباراة، منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وقال مشجعون إن التذاكر نفذت بعد ساعات فقط من طرحها وسط حالة من الاستياء بسبب بيع أعداد كبيرة منها في السوق السوداء.

ويتوقع حضور نحو 50 ألف مشجع في المباراة بعد قرار السلطات بفتح أبواب جميع المدرجات بطاقة استيعاب الملعب الذي يسع لـ60 ألف مقعد.

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وسوف تستعيد جماهير الترجي مكانها في المدرجات الجنوبية خلف المرمى بعد أن كانت مغلقة على مدى أشهر طويلة من قبل إدارة النادي بسبب شغب مجموعات الألتراس.

وكانت السلطات التونسية أعلنت يوم الأربعاء عن حظر توافد الجماهير الأجنبية في المباريات الدولية في إجراء يهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).

وجرى استثناء الجماهير التي دخلت تونس قبل هذا الإعلان بما في ذلك الجماهير المصرية التي ستحضر مباراة الجمعة لمناصرة فريقها الزمالك.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة انتهت بفوز الزمالك 3 - 1.