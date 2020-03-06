عمومية اللجنة الأولمبية 23 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية اجتماعاً يوم الثالث والعشرين من مارس /‏ آذار الحالي في فندق أبراج الإمارات في دبي، يتم خلاله استعراض التقريرين الأولمبي والمالي عن الفترة الماضية لاعتمادهما، علاوة على مناقشة برامج وأنشطة اللجنة والنظر في مقترحات الاتحادات الرياضية.

وكانت اللجنة الأولمبية وجهت الدعوة للاتحادات بشأن تسمية اثنين لتمثيلها في الاجتماع، مع موافاتها باقتراحاتها لعرضها على الجمعية العمومية لتبت في شأنها. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع في بند ما يستجد من أعمال طرح عدد من الآليات لجهة استكمال سيرة الرياضة الأولمبية الإماراتية المقبلة على استحقاقات هامة أبرزها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

يذكر أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تتألف من 30 اتحاداً موزعة على فئتين الأولى تشمل 22 اتحاداً، هي الاتحادات الرياضية الوطنية التي تشرف على الرياضات المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية، علاوة على 8 اتحادات تشكل الفئة الثانية (الألعاب غير الأولمبية) غير المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية.