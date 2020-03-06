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ميلان يقيل مالديني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر إيفان جازيدز المدير التنفيذي لنادي أي سي ميلان الإيطالي، الذي يحتل حالياً المركز السابع في ال«سيري أي»، إقالة أسطورة النادي باولو مالديني من منصبه كمدير رياضي تعقيباً على تصريحات أدلى بها المدير الرياضي السابق ماسيميليانو ميرابيللي قال فيها: «يجب أن نوجه سؤالاً لمالديني: ما الذي حققته كي تصبح مديراً؟ حاله يشبه حال طبيب في أهم مستشفى في العالم لم يحضر حصص السنة الأولى من الجامعة».
ورد مالديني على منافسه وقال: «أعتبر كل تعليق سلبي من ميرابيللي إطراء كبيراً. تجنبت ذكر أي مراجع لأي مستوى دراسي بعد سماعي ما قاله».
ونشب الخلاف بين الرجلين قبل بضعة أشهر بعد شكوك أبداها مالديني حول تعيين محتمل للمدرب الألماني رالف رانجنيك الذي يقدره جازيدز كثيراً، ويحتل رانجنيك الآن منصب مدير الرياضات والتطوير في مجموعة ريد بول جي أم بي اش.

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