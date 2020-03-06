100 جواد تتنافس على ألقاب سباق الصفوح اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:محمود شرف

ينطلق في الثانية ظهر اليوم الجمعة السباق العاشر قبل الأخير (سباق الصفوح) في مضمار جبل علي، برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر، ويشتمل سباق اليوم على 8 أشواط تشهد مشاركة 100 خيل، ويبلغ مجموع الجوائز المالية المرصودة لأبطال السباق 655 ألف درهم، وستكون جائزة الشوط الرئيسي وهو الشوط الرابع 105 آلاف درهم، وسيكون برعاية مميزة من ديرنزتاون استد المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في المضمار الأصفر.

ستكون ضربة البداية بالجولة الأخيرة من بطولة تحدي سمو الشيخ حمدان بن راشد للخيول العربية الأصيلة، برعاية الساحل للمقاولات، وجائزته 85 ألف درهم، ومسافته 1800 متر، ويتنافس على بطولته 8 خيول هي: إيه إف المتغطرس، وإيه إف الباهر، وإيه إف الجاحد، لخالد خليفة النابودة، وصاروخ، وشوال، لإسطبلات الوثبة، وسراب الريف، وأصلان الريف، وألحان الريف، لإسطبلات العجبان.

وفي الشوط الثاني يجمع النزال 14 خيلاً تتنافس على بطولة مجموعة الشعفار للاستثمار، راعي الشوط الثاني الذي تبلغ مسافته 1400 متر، وجائزته المالية 75 ألف درهم، ومن أبرز الخيول التي تتقدم للسباق، على مهلك، وبرايد جروم، وشانجكينغ، ودارك ثندر، وإمداد، وانشتاينغ مان، وغالي الثمن، وهونرابول جاستيس، وإمبريزون، وكالامازو، وكينج دوم أوف دبي، وليدرشب، وبراديش، وتكيلا.

أما بطولة الشوط الثالث فستكون برعاية بنك دبي التجاري وجائزته 80 ألف درهم ومسافته 1400 متر، والخيول المتنافسة على ألقابه 20 خيلاً هي: آر وان وريتش أند فيمص ووتونو سوبيتو وبوسكونيرو وراكونتيور وروي أوربيسون وشنغهاي سيتي ودافي لامب وآيلاند ساوند ومتوكد وثاقب وفاري ألفا وهيوكليبوك وسيرنجتي سكاي ونائب وجوود كونتاكت وابسيلون ومان كايند وجزيرة وشوجر بوي.

ويخطف الشوط الرابع والرئيسي في سباق اليوم أنظار الجميع عندما تنطلق 16 خيلاً في الثالثة والنصف في السباق نحو منصة التتويج لبطولة مزارع ديرنزتاون استد التي تبلغ جائزتها 105 آلاف درهم ومسافته 1400 متر، والخيول التي ستتقدم للصراع على لقب الشوط الكبير هي: الطارق لعبدالمحسن عبدالكريم، وانفرليه لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ومراوض ومقرب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأود تو أوتمن لمحمد خليفة البسطي، وهوت سيت وشرم لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبلو ماين لإسطبلات الرشيد، وهيشيكاري لأماني كيشور، ومدخل لفوزي عبدالله ناس، وتوبي لنقابة بورسلي، وتابرناس لعبدالله سعيد بن حزيم، وبرج لسيد حشيش، وروب أوفر أونر لعبدالرحيم باتقتيب، وافتتاح لناصر عسكر، وبرلمنتريان لمحمد نجم.

ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني رعايته في مضمار جبل علي، فيرعى الشوط الخامس وجائزته 80 ألف درهم والسادس وجائزته 75 ألف درهم والخيول التي تشارك في الشوط الخامس الذي تبلغ مسافته 1950 متراً هي: أرتش جولد وشيركس فاروه ونزال وهالو وكرينسبل وفيث آند فورشن والبارز وفرسر بيرج وفيتزسايمونس وسينك ري وبويك ستبس وستيل لايف، أما الشوط السادس فقد جذب 8 خيول ومسافته 1800 متر، والخيول المشاركة هي: بليد سميث وإميريتس ستيشن وديزرت صن ومايهاب ومقدام وعبيان ووايت سكاي ووينجز أوف جولد.

وسيكون الشوط السابع برعاية الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (سكانا- تكافل) ويشارك فيه 14 خيلاً هي: نيتيف ابييل ورايت فلانك وارادتي وكيب أوف إيجلز وفرانز سكوبرت وسبين بانديت وتفاخر وآروواي وتيلورز رو وهولد سواي ومنتخب وانتولد سيكريت ومقادير وسعادة.

وسيكون شوط مسك الختام وهو الشوط الثامن برعاية مركز دبي العقاري وجائزته 75 ألف درهم ومسافته 1400 متر والخيول التي ستتنافس على ألقابه هي: المطير وأبولو كيد وأسياد وتشابينا رود وإمبلم سكاي وليكور سكولار ومربي الأجيال وراتيو وأماني بيكو ومدام الينجينا ومجهولة وبانوشوشيك.



السباق بلا جماهير

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أعلنت إدارة مضمار جبل علي، أنه بناء على التوجيهات العليا، تقرر أن يكون الدخول لحضور سباق اليوم الجمعة في مضمار جبل علي، مقتصراً على أرباب الخيول والرعاة الرسميين والإعلاميين المعتمدين.

وأبدت إدارة المضمار اعتذارها عن أي مضايقات للجمهور الكريم، مؤكدة تفهم الجميع لمتطلبات الصحة والسلامة العامة. وسيتم الإبلاغ عن أي مستجدات عن السباقات القادمة في حينه.