شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يعلن تأجيل الفعاليات الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار الجهود العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على المساهمة الفعالة في الجهود الوقائية والاحترازية للحد من انتشاره، قرر الاتحاد تأجيل الفعاليات والأنشطة الرياضية للموسم الحالي حتى إشعار آخر.

وينبع قرار الاتحاد من الحرص على ترجمة قيم الرياضة، وتوفير تجربة مميّزة للرياضيين والجمهور والشركاء، والتزامه بالحفاظ على مكتسبات الرياضة، والعمل على ضمان سلامة وصحة اللاعبين والقائمين على هذه الرياضة.

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