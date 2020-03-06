«فيفا» يقترح تأجيل التصفيات الآسيوية لمونديال 2022

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الخميس أنه اقترح تأجيل المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، نظراً لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان بعد اجتماعه مع الاتحاد الآسيوي للعبة، أنه سيرسل «اقتراحاً بتأجيل مباريات التصفيات القادمة» إلى الاتحادات المحلية، في وقت من المقرر أن تقام المرحلة السابعة من التصفيات في 26 مارس/ آذار الحالي.

وذكرت تقارير أن الاتحاد الآسيوي تقدم خلال الاجتماع بمقترح جدول جديد للتصفيات على أن تقام الجولة السابعة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بدلاً من 26 مارس الحالي، والثامنة في 13 أكتوبر بديلاً من 31 مارس، على أن تقام الجولة التاسعة الأخيرة في 17 نوفمبر بدلاً من 9 يونيو/حزيران.

وحسب المقترح فإن الدور الحاسم سيقام في مارس 2021، وهناك مقترحات أن تكون مباريات كل مجموعة مجمعة وتقام من دور واحد وليس بنظام الذهاب والإياب.