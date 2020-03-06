شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال بطل كأس العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي حقق المنتخب السنغالي كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً بعد فوزه على المنتخب التونسي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية.

وتمكن سامبا ديالو من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 ليمنح منتخب بلاده الذي شارك في البطولة بدعوة شرفية اللقب على حساب «نسور قرطاج» آخر أبطال البطولة.

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