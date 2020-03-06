العضب: 400 جواد في ختام مهرجان ولي عهد دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

كشف نادي دبي للفروسية تفاصيل النسخة الثانية عشرة من السباق الرئيسي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة المقرر إقامتها صباح غد السبت في مدينة دبي للقدرة بسيح السلم؛ وذلك من خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد ظهر أمس في فندق ميدان بدبي.

وفي بداية المؤتمر رفع محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية أسمى آيات التقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على رعايته للمهرجان وعلى دعمه المتواصل لرياضة الفروسية، كما حرص على تقديم الشكر للدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية على دعم الاتحاد الكبير للتظاهرة، كما رحب بممثل طيران الإمارات عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية وشكره على الدعم المتواصل لطيران الإمارات للمهرجان وعلى كافة جهودها في دعم مسيرة الفروسية داخل وخارج الدولة.

وأعلن العضب أن السباق الرئيسي للمهرجان الذي يقام غداً والذي يعتبر مسك ختام للنسخة الجديدة من مهرجان سمو ولي عهد دبي يتوقع له أن يضم قرابة 400 فارس وفارسة معظمهم يمثلون أهم الإسطبلات على المستويين المحلي والعالمي، يقودون أهم وأشهر خيول القدرة على مستوى العالم.

وتوقع العضب أن يشهد السباق الرئيسي للمهرجان قمة المنافسة بين الفرسان والإسطبلات للفوز بإحدى مراكزه الأولى وجني ثمار الفوز بالحصول على أعلى الجوائز التي تم رصدها للفائزين وأشاد العضب بدعم طيران الإمارات وحرصها الدائم على رعاية المهرجان كما شكر الجهات الداعمة المتمثلة في اتحاد الإمارات للفروسية، وكل من شرطة دبي والإسعاف المركزي وكافة الجهات المتعاونة.

من جانبه اعتبر الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية المهرجان محطة مهمة لرياضة القدرة ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي، لذا يسعى محبو هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم على المشاركة به والمنافسة على مراكزه الأولى من أجل حصد أعلى الجوائز.

وذكر الهاجري أن اتحاد الإمارات للفروسية جند كل إمكانياته لدعم المهرجان والمشاركة في تحقيق النجاح. وتمنى الهاجري نجاح السباق الرئيسي غداً ليكون مسك ختام المهرجان.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى: ترتبط طيران الإمارات ارتباطاً وثيقاً مع سباقات الخيل ورياضة الفروسية في جميع أنحاء العالم، ويشرفنا أن نواصل دعمنا الكبير لمهرجان سمو ولي عهد دبي من خلال رعاية السباق الرئيسي به، وأضاف: تعد هذه الفئة من السباقات شهادة حقيقية على قدرة الخيل على التحمل ومهارات الفرسان، ويسعدنا رعاية هذا الحدث المتميز، ونحن على ثقة من أن سباق هذا العام سيكون ناجحاً ومميزاً وإضافة جديدة لنجاحات النسخ السابقة للمهرجان، ووعد بمواصلة دعم طيران الإمارات للمهرجان.يذكر أن المهرجان بدأت منافساته يوم الاثنين الماضي بسباق السيدات، أعقبه سباق الإسطبلات الخاصة الثلاثاء، ثم سباق اليمامة للفرسات أمس الأول الأربعاء على أن يختتم غداً السبت بالسباق الرئيسي الذي سيقام على كأس النسخة ال 12 للمهرجان لمسافة 119 كم.



سباق «البوني» للأطفال عصر اليوم



تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بداية من الساعة الرابعة من عصر اليوم سباق «البوني» للأطفال وفرسان المستقبل الذي تنظمه مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية ضمن فعاليات المهرجان،ويشهد السباق مشاركة كبيرة ومميزة من أطفال ونجوم المستقبل، ويشاركون بخيول صغيرة الحجم.