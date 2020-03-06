شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات شباب الأهلي والنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ما يلي نتائج شباب الأهلي والنصر في المباريات الأربع بينهما هذا الموسم: ذهاب الدوري: النصر- شباب الأهلي: 1-صفر. كأس رئيس الدولة: Advertisements شباب الأهلي- النصر: 2-1. كأس الخليج العربي: دور المجموعات: النصر- شباب الأهلي: صفر-2. النهائي: النصر- شباب الأهلي: 2- 1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاءات شباب الأهلي والنصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.