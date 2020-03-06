خليل الطويل: غرفة الملابس وراء تفوق الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى خليل الطويل، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات ومشرف الفريق الأول، أن هناك أهمية كبيرة للتركيز على الأمتار الأخيرة من دوري الأولى، وأفاد بأن الجهاز الإداري يعمل على تحضير اللاعبين نفسياً للتعامل مع صراع الأمتار الأخيرة في البطولة، مبدياً سعادته بالفوز الأخير على دبا الحصن.

قال الطويل: كانت مباراة صعبة، فدبا الحصن من الفرق الجيدة والقوية وهو منافس مباشر، والفوز لم يتحقق بسهولة ونحن كنا نتوقع هذه الصعوبات، لأننا نعرف طبيعة دوري الأولى؛ حيث لا توجد مباراة سهلة فما بالك بمواجهة الفريق الثاني في الترتيب والذي يطمح للصعود مثلنا، لكن في النهاية حققنا فوزاً مهماً منحنا ثلاث نقاط مهمة غير أن الدوري لم ينته وهناك سبع جولات متبقية.

مبدأ ثابت

وأكد الطويل، أن المبدأ الذي نعمل عليه منذ بداية الدوري لم يتغير؛ حيث نتعامل مع البطولة مباراة مباراة، ولدينا هدف نسعى إلى تحقيقه ونرى أنه لم يتحقق حتى الآن، وهناك من يتحدث عن أن فريق الإمارات ضمن الصعود، وهناك من يقول إن الفريق على بعد ست نقاط أو عشر، وكل هذه الحسابات لا تعنينا ولا نلتفت لها، بالنسبة لنا الدوري ينتهي بنهاية آخر جولة من المنافسة أي بعد سبع جولات.

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ومضى: «ربما تشغل هذه الحسابات الشارع الرياضي، لكن بالنسبة لنا في الفريق فنحن مركزون تماماً على عملنا، وليس هناك من يعتقد بأن الفريق صعد، نحن نتحدث مع اللاعبين باستمرار ونحذرهم من الاعتقاد بأن الفريق صعد».

وأعاد الطويل تفوق فريق الإمارات إلى العمل الكبير على الصعيد الفني والنفسي، وأشار إلى غرفة الملابس المتحدة، وقال في هذا الخصوص: «السبب الأساسي في نجاح الفريق وفي نتائجه الجيدة الروح والأجواء الأسرية والعلاقة القوية بين اللاعبين وبعضهم البعض وبين اللاعبين والجهازين الإداري والفني، إلى جانب العناصر المميزة التي يضمها الفريق والتي انضمت له في الميركاتو الأخير».

إضافة مهمة

وتحدث الطويل عن اللاعبين المقيمين، وقال إنهم أضافوا للفريق، وذكر أنه من الطبيعي أن يستفيد فريق الإمارات من هذه الفئة أسوة ببقية الأندية، وقال: كل اللاعبين في الفريق من مواطنين وأجانب ومقيمين ومواليد الدولة، يقومون بعمل كبير ويقدمون كل ما يملكون من أجل فريقهم.

واعتبر الطويل، أن عودة الجمهور في مباراة دبا الحصن مبشرة وتعني أن الفريق موعود بمزيد من الدعم في المباريات المتبقية.