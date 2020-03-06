خبير برازيلي يحاضر في بناء الأجسام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الإدارة الفنية في الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام، ترتيبات تنظيم دورتين لصقل مدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية في كل من دبي وأبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، برئاسة الإسباني رفائيل سانتوغا.

وأوضح العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية أن الاتحاد الدولي الذي كان صنف الأكاديمية الدولية في الإمارات كأفضل أكاديمية تهتم بشؤون تدريب وصقل المدربين، قرر تكليف الخبير الدولي البرازيلي موريسيوس دي سلفا الذي يتولى أيضاً رئاسة الاتحاد البرازيلي، بتنظيم دورة صقل للمدربين في أبوظبي. كما كلف المحاضر الدولي الإماراتي وليد عبد الكريم بتنظيم دورة أخرى بدبي في المستوى الثامن وهو المستوى قبل الأخير في رحلة الحصول على الماجستير في بناء الأجسام.

من جانب آخر حرص العقيد عبدالكريم سعيد على تكريم عدد من الأبطال والمدربين والخريجين من الأكاديمية في ختام دورة المستوى الأول الأخيرة التي جرت في دبي قبل أيام.