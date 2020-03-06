شباب الأهلي يكسب النصر.. والحصن يهزم مليحة 4-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

سطر فريق نادي شباب الأهلي فوزاً مهماً على غريمه النصر 4-1 وعمق فريق نادي دبا الحصن جراح فريق نادي مليحة بالفوز عليه بالنتيجة نفسها في الجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني لدوري كرة قدم الصالات ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 30 نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن البطائح المنفرد بالصدارة برصيد 31 نقطة ليتأجل حسم المركز الأول إلى الجولة الأخيرة.

ودخل فريق نادي دبا الحصن الذي رفع رصيده إلى 29 نقطة طرفاً في الصراع على المركز الأول الذي أصبح بطولة خاصة بين الثلاثة الكبار في لائحة الترتيب لأن صاحب المركز الأول سينتظر الفائز من مواجهات «البلاي أوف»، وسيخوض المباراة الأخيرة فقط وبالتالي تكون حظوظه وحده في الحصول على اللقب بنسبة 50% وهي نفس النسبة التي يتمتع بها جميع أصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس.

هدف رائع

وبالعودة إلى المباراتين فقد تقدم «العميد» بهدف السبق في شباك شباب الأهلي عن طريق طاهر حسن، ورد راشد عبيد بالتعادل والهدف الثاني من إمضاء عبدالله الفلاسي والثالث والرابع من توقيع المتألق حسين مال الله صاحب أجمل أهداف الجولة، وهو الهدف الرابع والرائع في شباك النصر وكان هدفاً من مجهود فردي خارق.

Advertisements

ويعتبر حسين مال الله من أفضل اللاعبين في ملاعب كرة الصالات من خلال الأداء القوي والظهور اللافت في جميع مشاركاته مع فريقه شباب الأهلي، حيث يتمتع بالموهبة وبالروح القتالية العالية والحماس في الأداء.

وتبادل تسجيل أهداف دبا الحصن في شباك مليحة كل من عبدالله سالم وعبيد الغول ووائل خميس وماركوس فينسيوس، وسجل هدف مليحة عباس علي.

وبنهاية مباريات أمس الأول يصبح الترتيب على النحو التالي: البطائح في الصدارة برصيد 31 نقطة، وشباب الأهلي ثانياً برصيد 30 نقطة ودبا الحصن ثالثاً برصيد 29 نقطة، والنصر رابعاً برصيد 24 نقطة وخورفكان خامساً برصيد 22 نقطة برصيد 18 نقطة في المركز السادس واتحاد كلباء سابعاً برصيد 15 نقطة ومليحة ثامناً برصيد 9 نقاط والحمرية تاسعاً برصيد 7 نقاط.

وستكون مباريات فرق الصدارة والواجهة في الجولة الأخيرة من العيار الثقيل حيث يلتقي شباب الأهلي مع خورفكان، ودبا الحصن مع البطائح.

وعلى خط متصل أعلن شهاب العوضي عضو اللجنة التنفيذية ومشرف مسابقات المراحل السنية والأكاديميات تم إلغاء مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الإمارات لشباب الصالات تنفيذاً للقرار الخاص بالإجراءات الاحترازية نظراً لصغر سن اللاعبين الذين يشاركون في البطولة أمام مباريات دوري الرجال ستتواصل بصورة عادية من دون جمهور.