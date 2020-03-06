شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الكرة 12 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قررت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات لكرة القدم عقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية لمجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2020-2024 في فندق بلازو فيرساتشي دبي، وذلك الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 12 مارس/آذار الحالي. وحسب النظام الأساسي قامت الأمانة العامة باتحاد الكرة بإرسال الدعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية إلى كافة الأندية.

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