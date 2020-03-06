العين يوقع شراكة جديدة مع الوطنية للمواد الغذائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة نادي العين للاستثمار رسمياً عن شراكة جديدة مع الشركة الوطنية للمواد الغذائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتم ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بقاعة استاد هزاع بن زايد بحضور فرج علي بن حمودة رئيس الشركة الوطنية للمواد الغذائية وخليفة يوسف خوري نائب رئيس شركة نادي العين للاستثمار وسالم الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم وإقبال حمزة المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمواد الغذائية، بجانب نجمي «الزعيم» بندر الأحبابي والتوجولي لابا كودجو واللذين حرصا بدورهما على إهداء الراعي الجديد القميص الرسمي للنادي عليه توقيع جميع نجوم الفريق والذي تسلمه فرج علي بن حمودة بحضور خليفة خوري وسالم الجنيبي.

كما حرص خليفة يوسف خوري على تسليم فرج بن حمودة عضوية مجلس الشرف العيناوي المقدمة من نادي العين بحضور سالم الجنيبي واللاعبين لابا وبندر وذلك قبل أن يتبادل الطرفان الدروع التذكارية.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار: «التزاماً منا بالعمل على تعزيز الشراكات التسويقية الناجحة، كان لابد لنا أن نضع في اعتبارنا اعتماد مبدأ المفاضلة في اختيار أفضل الشراكات مع أميز الرعاة الذين نفخر ونعتز كثيراً بشراكاتنا معهم ولا يفوتنا أن نهنئ شريكنا الجديد الوطنية للمواد الغذائية، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج وتعبئة المواد الغذائية في الدولة والتي تأسست في العاصمة الحبيبة أبوظبي عام 1971، وذلك بالوصول للمراحل النهائية قبل الانتقال في الثلث الأخير من العام الحالي إلى المجمع الصناعي الجديد والمقرر في مدينة خليفة الصناعية، مع الأمنيات الصادقة بالتوفيق في تحقيق الطموحات والأهداف المرجوة».

وقال في ختام حديثه: «ماضون في طريق الانتصارات ومستمرون في حصد المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والقاري، بفضل الرعاية السامية والدعم السخي من قيادة النادي والثقة العالية في نجوم «الزعيم» والمساندة القوية من أفضل قاعدة جماهيرية».

وقال إقبال حمزة المدير التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية للمواد الغذائية: «يسرنا أن نتعاون مع مؤسسات وطنية كبيرة ومرموقة والتي أدخلت البهجة على قلوب الكثير من عشاق الرياضة، لا شك في أن رياضة كرة القدم تعتبر من الألعاب الجماعية ذات الشعبية الواسعة ونحن في غاية السعادة أن ندخل في شراكة مع ناد ناجح ومتميز في مكانة وقيمة العين، ونتطلع بشغف لعلاقة طويلة ومثمرة مع «الزعيم» يحقق من خلالها الطرفان ما يطمحان إليه من آمال وأهداف وخاصة على صعيد التواصل والتفاعل مع الجمهور».