الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي يناقش خطة التطوير

يستعد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي في الإمارات، لاتخاذ عدة قرارات مهمة ستمثل نقلة نوعية كبيرة في أنشطته ومسابقاته، إضافة إلى ممارساته الإدارية ليصبح نموذجاً فريداً من نوعه يحتذى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والقارة الآسيوية.

ومن المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل، الذي سيعقد في جامعة أبوظبي، عدة توجهات مهمة من بينها التوثيق الإلكتروني لعمل قاعدة معلومات ووثائق كاملة للاتحاد، تسهم في تيسير الوصول إلى أي معلومات خاصة بالأنشطة والمسابقات، وتاريخ الاتحاد ولوائحه ونظامه الأساسي، كما سيناقش تطوير الموقع الإلكتروني وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في المشاركة في أنشطة الاتحاد للتسجيل الإلكتروني.

وقال علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد: جدول أعمال الاجتماع يتضمن 3 محاور رئيسية هي المحور الفني، والمالي والإداري، وفي ما يخص المحور الفني سيستعرض مجلس إدارة الاتحاد أنشطة ومسابقات ونتائج المشاركات في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية في الفترة الأخيرة، إضافة إلى اعتماد أجندة فعاليات ومشاركات المرحلة المقبلة.

أما في ما يخص المحور المالي فسيطلع المجلس على الميزانية والحساب الختامي، ويتخذ ما يلزم من قرارات لتوفير نفقات الفعاليات والمسابقات والبطولات، وفي ما يخص المحور الإداري، فإن أبرز الأولويات حالياً على أجندة المجلس، هي التحول الذكي بشكل كامل بتنشيط الموقع الخاص بالاتحاد، مع تفعيل التوثيق الإلكتروني اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2020 2021.

ويرأس الاجتماع الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم العالي، رئيس الاتحاد العربي، ويحضره الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس جامعة أبوظبي نائب رئيس الاتحاد، والدكتور حمد كرم الكعبي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الدكتور عمر عبد العزيز الحاي، والدكتور هاشم عبدالله الزعابي، وسلمى الخييلي، وخالد الرابوي، وعلي مسري الظاهري المدير التنفيذي.