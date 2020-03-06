بدء العد التنازلي لانطلاق رالي أبوظبي الصحراوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق رالي أبوظبي الصحراوي بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مرور 30 عاماً على تأسيسه لاحقاً هذا الشهر، ويقام رالي أبوظبي الصحراوي خلال الفترة من 21 إلى 26 مارس 2020 ويشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة (فيا) للسيارات وسيارات البقي، والجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة (فيم) للدراجات النارية ودراجات الكوادز.

في هذا السياق، قال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الجهة المنظمة للرالي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة: «نستعد لرالي أبوظبي الصحراوي بأقصى قدر من الالتزام، ونتطلع إلى جعل هذه النسخة من الرالي ذكرى لا تنسى بمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيسه».

وأضاف: «نحن على اتصال دائم بالهيئات الحكومية فيما يتعلق بالقضايا الصحية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا، ونأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات والبروتوكولات الرسمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحد من المخاطر في جميع الأوقات».

وتابع: «إن صحة وسلامة المنافسين، وفرق الدعم، والمسؤولين، والمراقبين، والمتطوعين، وعشاق رياضة السيارات الذين يجذبهم هذا الحدث، تمثل أولوية قصوى لنا دائماً».

وقد تم وضع إرشادات صحية مفصلة لرالي أبوظبي الصحراوي من قِبل المدير الطبي الدكتور شون بيثبريدج الذي يرأس الفريق الطبي عالي المهارة المخصص لهذا الحدث، والذي يقوم بالجزء الأكبر من مهامه في مسارات الرالي الصحراوية الدرامية في منطقة الظفرة.

وستشهد الدورة السنوية الثلاثون للرالي تشكيلة عالمية قوية من أفضل السائقين والدراجين الدوليين الذين سيواجهون اختباراً آخر من المهارة والقدرة على التحمل عبر تضاريس رائعة عبر الكثبان الرملية العملاقة وسهول السبخة.

ومن أبرز المنافسين في الرالي البطل الإماراتي خالد القاسمي والسائق التشيكي مارتن بروكوب الفائز بلقب الرالي عامي 2017 و2018، بالإضافة إلى جاكوب بريزجونسكي الفائز بلقب كأس العالم (فيا) عام 2018، والبطل السعودي يزيد الراجحي الذي حل رابعاً في رالي داكار الأخير.

ويتسم الاشتراك في فئة الدراجات بكثافته مع نجوم هوندا خوان باريدا من إسبانيا، وكيفين بينافيديس من الأرجنتين، والجنوب إفريقي آرون مير والبطل الإماراتي محمد البلوشي، وتم ضم فرق كيه تي أم وهوسجفارنا وياماها إلى قائمة المشاركين بثمانية دراجين.

وسيتخذ رالي أبوظبي الصحراوي من حلبة مرسى ياس مقراً له، وسيبدأ المتسابقون بالوصول لمقر الرالي يوم 20 مارس الجاري لإجراء الفحص الفني لجميع مركباتهم وتوثيق المستندات قبل انطلاق الرالي.

وبعد شارة الانطلاق صباح اليوم التالي يتوجه سائقو السيارات والدراجات النارية إلى خارج العاصمة أبوظبي باتجاه صحراء منطقة الظفرة، وعلى مدار خمسة أيام، سيخيم المتسابقون والفنيون والمسؤولون والممرضون والمتطوعون والإعلاميون في المخيم الصحراوي المجهز خصيصاً لهذه المناسبة، على أن يعود السائقون إلى حلبة مرسى ياس في الساعة الخامسة بعد ظهر يوم 26 مارس لختام الرالي.