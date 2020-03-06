شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور أربيل يقتحم أرضية الملعـب بعـد لـقـاء الصـنـاعـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي حقق فريق الصناعات الكهربائية مفاجأة كبيرة في الدوري العراقي عندما تغلب على مضيفه فريق أربيل بثلاثة أهداف سجلها إياد خلف وأنس مالك وذو الفقار عايد، مقابل هدفين لحيدر قارمان وحسين عبد الواحد.

وقام عدد من مشجعي أربيل باقتحام أرضية الملعب عقب انتهاء المباراة محاولين الاعتداء على طاقم التحكيم ومحاصرته قبل تدخل عدد من مسؤولي نادي أربيل.

وفي مباراة ثانية، استعاد فريق النفط صدارة الدوري العراقي بعد فوزه الصعب على ضيفه فريق الحدود بهدف سجله اللاعب محمد داود، الذي بات يقف في صدارة هدافي الدوري بعد أن رفع رصيده إلى خمسة أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمهور أربيل يقتحم أرضية الملعـب بعـد لـقـاء الصـنـاعـات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.