ميـثـاء بنـت محـمـد تقـود فريق الإمارات في مواجهة الشيخة علياء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، تختتم عصر اليوم الجمعة في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، منافسات بطولة «بنك ستاندرد تشارترد الذهبية «للبولو 2020» التي انطلقت في الثامن عشر من فبراير الماضي بمشاركة 8 فرق هي الإمارات وأبوظبي وغنتوت والحبتور وزيدان، والشيخة علياء وبنجاش وذئاب دبي، وبهانيكاب 18 جول، وتصل جوائزها إلى نصف مليون درهم.

وسيقص شريط المباراة النهائية على كأس دبي الذهبية (عائلة آل مكتوم)، حيث تقود اليوم فريق الإمارات الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في مواجهة فريق الشابة المتألقة في ساحات اللعبة، على الرغم من حداثة عهدها بها الشيخة علياء آل مكتوم.

وعلى الرغم من أن المباراة «عائلية»، فإن قانون البولو لا يوجد فيه تعادل ولابد من فائز، وأياً كان الفائز بنتيجة المباراة فالكل فائز في هذه البطولة التي شهدت نجاحات غير مسبوقة فنياً وتنظيمياً، حيث وصل رصيد أهداف البطولة حتى قبل الختام اليوم، إلى 308 أهداف لتعكس المستوى الفني الكبير للحدث.

وكما هو معروف، فإن فريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يضم إلى جانب سموها، بنيامين بينللو 4 جول، وتوماس بينللو 6 جول، ووتومي بيرسفورد 6 جول، بينما يضم فريق الشيخة علياء إلى جانبها اجناسيو اكونا 4 جول، وجاسينو كروتو 7 جول، وسنتياجو 7 جول.

وتسبق المباراة الختامية مباراة نهائي كأس بنتلي الإمارات 2020، التي تقام عند الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم ويجمع بين الغريمين التقليديين فريق الحبتور بقيادة النجم محمد الحبتور، وفريق أبوظبي بقيادة الفارس فارس اليبهوني، في مباراة قوية بسبب تقارب مستوى الفريقين ومعرفة كل منهما للآخر من حيث نقاط القوة والضعف، إلى جانب عنفوان التحدي في ساحات اللعبة بين النجمين.

ووجه رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته الكريمة للحدث، مما أعطى له بعداً كبيراً. وأكد أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية وهدايا تذكارية للجمهور تصل إلى نحو 350 ألفاً ليتحول النهائي إلى مهرجان رياضي كرنفالي يشيع البهجة بين الحضور.

كما وجه الحبتور الشكر والتقدير إلى مجموعة الحبتور التي قدمت ولا تزال التسهيلات والدعم للبطولة، مما أسهم في تحقيق النجاحات المتلاحقة، والشكر موصول إلى مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن الجائزة المالية الضخمة التي رصدها مجلس دبي الرياضي وقدرها نصف مليون درهم لأول مرة في تاريخ اللعبة، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 350 ألف منها، بينما يحصل الوصيف على 150 ألف درهم ستثري التنافس وتضاعف سمعة ومكانة البطولة على الصعيدين المحلي والخارجي.