أروابارينا: لا نخشى النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه النصر، معرباً عن ثقته الكاملة باللاعبين بعدما استعادوا نغمة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب بني ياس.

ورفع المدرب نبرة التحدي مبدياً ثقته الكاملة بقدرة «الفرسان» على التعامل مع النصر والوصول إلى الهدف وهو الفوز والظفر بنقاط المباراة، على خط تعزيز الصدارة بقوله: «لست قلقاً من مواجهة النصر أو أي فريق، والتركيز هو سلاحنا في كل المباريات حتى اللحظة الأخيرة من عمر الدوري، وقلقي الوحيد هو من تأجيل المباريات الآسيوية، وإصابات اللاعبين، ونؤدي كل مباراة على حدة، ونأمل تقديم مباراة كبيرة أمام النصر وحصد نقاطها».

من جهته، ‏قال الإسباني بيدرو كوندي مهاجم شباب الأهلي: «نخوض مباراة مهمة وصعبة في نفس الوقت، واستعدادنا لها تم بشكل جيد، ونحن كلاعبين في منتهى الجاهزية وندرك أنه يتعين علينا التركيز في المباراة، وتقديم أداء جيد، من أجل تحقيق هدفنا وهو الفوز، خاصة أنها تقام على أرضنا، وجميع اللاعبين في حالة معنوية عالية ولدينا إصرار ورغبة كبيرة في الفوز وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على صدارتنا لجدول ترتيب فرق الدوري».