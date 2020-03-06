مشجعو برشلونة يدعمون سارابيا ويتذكرون زيدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دعم مشجعو برشلونة بنسبة 76% إيدر سارابيا (39 عاماً) مساعد سيتين مدرب النادي الكاتالوني، وذلك بعد رصد الكاميرات له وهو ينتقد أداء لاعبي الفريق في «الكلاسيكو» على ملعب البرنابيو الأحد الماضي، والذي انتهى بفوز الريال بهدفين من دون رد.

وجه سارابيا انتقاداته لأنطوان جريزمان وبيكيه ولاعبين آخرين، ووفقاً لقارئ الشفاه صرخ سارابيا على جريزمان عندما هجم على مرمى كورتوا حارس ريال مدريد: «أودع الكرة الشباك جريزمان، لا.. أيها الرقيق» ثم تفاعل مع خطأي سيميدو وقال: «لا يفعل أي شيء من واجباته»، ثم على آرثر ميلو وقال: «مرة ثانية آرثر، مرة ثانية أيها اللعين»، وقال لبيكيه: «هذه التمريرات الطويلة هراء، محض هراء»، كما طالت نيران سارابيا لاعبي الوسط فرينكي دي يونج وفيدال.

واشتكى سارابيا من قلة الضغط على لاعبي ريال مدريد، وقال: «بنزيمة يفعل ما يحلو له مجدداً».

وقال المشجعون إنهم سعداء لأنهم يرون شخصاً متحمساً وصريحاً على خط التماس على خلاف اللاعبين الذين لم يعتادوا مشاهدة مساعد مدرب بهذه الشخصية من قبل، فمساعد فالفيردي جون أسبيازو ومساعد أنريكي خوان كارلوس كانا منزويين ولا يظهران قوة في الدكة.

وعمل سارابيا مع سيتين في لاس بالماس وأعجب سيتين بعمل مساعده في أكاديمية فياريال ثم عملا معاً في ريال بيتيس قبل طرق برشلونة الباب. ولعب مانو سارابيا والد مساعد المدرب 300 مباراة بقميص بلباو، وكان زميلاً لسيتين في فريق لوجرونيس عندما كان إيدر بسن الثامنة من عمره، ويحلم بمسيرة كروية مثل والده لكنه لم يحقق أحلامه في ترك بصمة كلاعب.

الرقم 2

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واستخدم مشجعو برشلونة صورة زيدان مدرب ريال مدريد حالياً وهو يمرر التعليمات للاعبين من خط التماس في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2014 عندما كان مساعداً لأنشيلوتي وكتبوا تحت الصورة: «إذا كان الرقم 2 هذا يصرخ.. فَلِمَ لا يصرخ الرقم 2 لدينا؟».

وطرد سارابيا 6 مرات وأوقف 10 مباريات منذ عمله بجانب سيتين، لكنه لم يتعرض لعقوبة بعد مع برشلونة، وكشفت تقارير إسبانية أن سيتين حاول تهدئة مساعده في أكثر من مرة منذ توليه مهمة تدريب البارسا. ويبدو أن سارابيا أكثر من مجرد صوت مرتفع في الدكة، إذ إنه اشتهر بالتخطيط لفتح اللعب في الفريق انطلاقاً من حارس المرمى الذي يعتبره «لاعباً إضافياً» وأصبح متخصصاً في التخطيط للضربات الثابتة، علاوة على الركلات الحرة والدفاع والركنيات، ويدخل عادة منطقة وقوف المدرب بدلاً من سيتين عندما يهم اللاعبون بتنفيذ ركلة حرة.

ولم يكن سارابيا في منطقة المدرب عندما رصدت تعليقاته الكاميرات في الكلاسيكو مؤخراً، لكن جميع العيون ستكون عليه يوم غد السبت أمام ريال سوسييداد المنتشي بالوصول لنهائي مسابقة كأس الملك لأول مرة منذ 32 عاماً.

ويحتاج برشلونة للفوز بهذه المباراة، وإلا سيكون في ورطة كبيرة وفي مرمى الانتقادات، وسواء فاز أو تعادل أو خسر برشلونة سيضمن سارابيا أن يكون محط اهتمام الصحف الرياضية واستوديوهات التحليل.

رفض هيجواين

من جهة أخرى، أكد رافائيل ألكورتا المدير الرياضي لنادي أتلتيك بلباو الإسباني عدم وجود نية لشراء النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم اليوفنتوس الإيطالي في الصيف، بعدما رجحت صحيفة «ماركا» انتقال اللاعب لبلباو، لأن جده الأكبر كان من مواطني إقليم الباسك قبل هجرته للأرجنتين.

وقال ألكورتا في مقابلة إذاعية: «كنت أتمنى لو أن هيجواين ولد أو تطور في الباسك، للأسف لا نستطيع شراءه لأنه لا يطابق الشروط. الجد الأكبر لا يضمن مطابقة الشروط الآن، لكن ربما في يوم ما سيطابق».

وتنص لوائح النادي الإسباني على عدم تسجيل أي لاعب لم يولد في الإقليم أو يتطور في أكاديميته، وهيجواين الذي يمثل منتخب الأرجنتين يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، لأنه ولد في بريست، ولعب والده خورخي بقميص استاد بريستوا في الكرة الأوروبية كما لعب في أندية سان لورنزو وبوكا وريفر بليت الأرجنتينية.