شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف: نعرف شباب الأهلي جيداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى
قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب النصر، إن لقاء شباب الأهلي له حساباته الخاصة؛ نظراً لكونه لقاء ديربي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الفريقين مرّا بنفس ظروف ازدحام روزنامة الموسم، وخوض عدد من المباريات القوية في فترة قصيرة.
وتابع كرونسلاف: «الفريقان على معرفة جيدة بإمكانيات بعضهما بعضاً، حيث تقابلا في أربع مواجهات هذا الموسم خلال البطولات المحلية، ونحن قمنا بالتحضير جيداً للمواجهة الخامسة التي نسعى إلى تحقيق الفوز بها واقتناص النقاط الثلاث».
وكشف أنه باستثناء التشيلي استيبان بافيز الذي سيغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فإن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة.
وأضاف كرونسلاف: «المباراة الأخيرة أمام الوحدة كانت أفضل مباراة للفريق هذا الموسم، ونحن نسعى إلى استمرار فريقنا بنفس المستوى في مباراة شباب الأهلي».
من جانبه، قال جاسم يعقوب لاعب الفريق، إن النصر سيخوض مباراة قوية ستكون صعبة على الطرفين وممتعة للجماهير.
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