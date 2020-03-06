صـراع علـى الجـدول بـين «يويفـا» و«فيفـا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتصعيد معركته حول جدول المباريات الدولية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بإطلاق بطولة جديدة تنافس بطولة مونديال الأندية في شانجهاي العام المقبل، والتي ستكون لكل 4 سنوات بمشاركة 24 فريقاً، 12 منها من أوروبا، وفريقين من إنجلترا.

وكشف تقرير عن تقدم إدارة «يويفا» في مباحثاتها مع شركة ريليفنت سبورتس الأمريكية للترويج، حول إقامة بطولة تحاكي مسابقة دوري أبطال أوروبا. وستكون المسابقة الجديدة بدءاً، شكلاً موسعاً لبطولة كأس الأبطال الدولية، وهي المسابقة التي تروج لها ريليفنت سبورتس قبل الموسم في أوروبا منذ 2013.

ويخطط «يويفا» لتحويل مجموعة من المباريات الاستعراضية إلى بطولة كبيرة تمثل تهديداً لخطط «فيفا» في مشاركة 24 فريقاً في مونديال الأندية، فيما أكدت مصادر مقربة من مشروع طيويفا«أن الفكرة لاقت استحساناً لدى أندية الدوري الممتاز، ووصفتها بالتغيير الجذري في جدول المباريات الدولية.

وستدعم«يويفا» البطولة الجديدة بالشعار، لكنها لن تتحمل مسؤولية إدارتها بشكل مباشر، والمشاركة في البطولة ستكون من خلال تصفيات مبنية على موقع الفريق في الدوري المحلي وليس ببطاقة دعوة، وتتنافس 3 فرق في كل مجموعة في الدور الأول، تليها أدوار خروج المغلوب، مع التزام الأندية بإشراك فريقها الأول.