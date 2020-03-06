«الزعيم» يفلت من «الذئاب» و«الإعصار» يعرقل «الملك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد العين ضغطه على شباب الأهلي المتصدر وقلّص الفارق معه إلى نقطتين بعدما أفلت بصعوبة بالغة من كمين الفجيرة، بالفوز 2-1 في افتتاح المرحلة ال 18 من الدوري، وتحقق الفوز بفضل جمال معروف الذي سجل هدف التعادل (56) ثم حصل على ركلة جزاء سددها التوجولي لابا (77)، وكان الفجيرة افتتح التسجيل عبر الغاني آرنست أسانتي في الدقيقة ال 4.

وتعثر الشارقة بتعادله مع ضيفه حتا 1-1، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة، وفاز الوصل على الظفرة 2-1، وهي نفس النتيجة التي حققها خورفكان على حساب بني ياس، في احتفالية ملعبه الجديد، ليودع القاع لأول مرة هذا الموسم.