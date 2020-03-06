طفل اليونايتد يحقق أمنيته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد مشجع مانشستر يونايتد ريتشارد شامبرز (10 سنوات) إلى الواجهة مجدداً بعد هزيمة ليفربول في 3 من 4 مباريات خاضها مؤخراً. وكان شامبرز بعث قبل شهر رسالة لمدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب يطلب فيها «توقف فريقه عن الانتصارات»، ورد عليه كلوب حينها «أنا لا أضمن ذلك لأن الملايين من مشجعي ليفربول يعتمدون عليّ». ويبدو أن أمنية شامبرز تحققت، وكتب موقع «فيرجن ميديا نيوز» على تويتر: «ليفربول خسر أمام أتلتيكو مدريد وواتفورد وتشيلسي منذ كتب الفتى في دونيجال رسالته لكلوب». وانهالت التعليقات وكتب مشجع لليونايتد: «فليبارك هذا الطفل، واصل الكتابة».

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