شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعات عن بُعد» لإدارة اتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد اتحاد الإمارات لكرة القدم، لإطلاق مبادرة «الاجتماعات عن بُعد»، باستخدام البرامج الإلكترونية الحديثة، وأجهزة العرض، ضمن سلسلة مبادراته الخاصة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار الذي تُشجع عليه حكومة دولة الإمارات.
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إنه وحسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، سيتم تدشين المبادرة فعلياً، بدءاً من ورشة عمل الإجراءات الاحترازية الصحية لقطاع كرة القدم في الدولة، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وبمشاركة كافة الأندية، وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات والمجالس الرياضية ولجنتي كرة قدم السيدات والصالات.
وأوضح أن المبادرة تشمل اجتماعات اللجان الدائمة لاتحاد الكرة، وورش العمل التي تُنظمها مختلف إدارات الاتحاد للأندية.
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