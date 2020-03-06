شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة سيتي تفاوض لشراء نانسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح كشفت مجلة فرانس فوتبول التي تقدم جائزة الكرة الذهبية سنوياً عن تقدم المفاوضات الجارية منذ أشهر بين مجموعة سيتي الكروية المالكة لنادي مانشستر سيتي ونادي نانسي الفرنسي المنافس في الدرجة الثانية بفرنسا لشرائه. Advertisements وكشفت المجلة الفرنسية عن وضع استراتيجية كاملة وخطة مستقبلية للنادي الفرنسي تتضمن الإبقاء على رئيسه الحالي جاك روسيلو للموسمين المقبلين لضمان استمرار النجاح. ويحتل نانسي المركز ال14 في دوري الدرجة الثانية حالياً وأثار اهتمام مجموعة سيتي الكروية بعد شراء «ميديا برو» حقوق بث 8 مباريات درجة أولى أسبوعياً مقابل 674 مليون إسترليني للموسم الواحد. وتضم مجموعة سيتي الكروية نادي نيويورك سيتي الأمريكي وملبورن الأسترالي وأسهماً في جيرونا الإيطالي.

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