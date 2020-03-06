شكرا لقرائتكم خبر عن سباقات الخيل من دون جمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت هيئة الإمارات لسباق الخيل تنظيم كافة السباقات من دون حضور الجماهير كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت الهيئة في بيان لها: «تماشياً مع تدابير السلامة العامة بشأن انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر عقد سباقات هيئة الإمارات لسباق الخيل في مضمار العين يوم 5 مارس/آذار ومضمار جبل علي يوم 6 مارس ومضمار ميدان يوم 7 مارس ومضمار أبوظبي يوم 8 مارس من دون جمهور، وعلى الرغم من ذلك ستستمر المنافسات في جميع المضامير وفقاً للتنظيم المعتاد، حيث سيتم السماح للمعنيين فقط بحضور السباق وعلى رأسهم أهل الخيل من مدربين وملاك وفرسان وسائسين بالإضافة إلى الرعاة والإعلاميين، وسيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية».

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