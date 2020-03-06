«معركة» بين العامري فاروق ومحمود الخطيب قد تطيح بـ «سيد عبد الحفيظ»

قال الإعلامي إسلام صادق، في برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten" إن سيد عبدالحفيظ٬ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي٬ يواجه أزمة عنيفة داخل القلعة الحمراء في الفترة الحالية.
وأضاف "صادق":"هناك صراع داخل الأهلي قد يطيح بسيد عبد الحفيظ في الموسم المقبل٬ ومن الممكن عدم وجوده خلال الفترة المقبلة".
وتابع : "عبدالحفيظ حذر اللاعبين من التواصل مع أي مسئول داخل الأهلي باستثناء محمود الخطيب٬ رئيس النادي الأهلي٬ كما أنه يشعر باستياء من جانب بعض المسؤولين وخاصة العامري فاروق الذي يرفض استمراره في منصب مدير الكرة".
واختتم : "سيد عبدالحفيظ يواجه دعم من جانب الخطيب والدرندلي ومرتجي ولكن هناك من يرفض استمراره الفترة المقبلة".
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