الصيد يحتفل بأبطال التايكوندو المتأهلين لأولمبياد طوكيو

احتفل مجلس إدارة نادى الصيد ولجنة التايكوندو بالنادى مساء اليوم" الخميس" بثلاثى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل لاعبى النادى المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 مع لاعبة نادى سبورتنج نور حسين.

شهد الاحتفال محسن طنطاوى رئيس النادى ونائبه محمد همام ، وإيهاب حشيش

أمين الصندوق ، واعضاء المجلس

كما شهد الاحتفال اللواء احمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الافريقى ، وعمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ، وعزة الفولى نائب رئيس الاتحاد العربى للتايكوندو.

ورحب محسن طنطاوى في كلمته بالضيوف وأعضاء الاتحاد المصرى والاتحاد الافريقى والاتحاد العربى للتايكوندو والذين حضروا خصيصا لتهنئة أبطال النادى بعد انجازالتأهل للاولمبياد معربا عن سعادته بالانجاز الكبير الذى حققه أبطال التايكوندو بالنادى وتأهل ثلاثة لاعبين من فر يق النادى للأولمبياد.

واعرب اللواء أحمد الفولى عن سعادته بتأهل اربعة لاعبين مصريين للتايكوندو إلى طوكيو منهم ثلاثة من أبناء الصيد