سموحة يكتسح الطائرات والشرقية يفوز علي قرشه ببطولة الجمهورية للهوكي

أقيمت اليوم مباراتين ضمن الدور ربع النهائي من بطولة الجمهورية للهوكي للشباب موليد 2000، الأولي بين سموحة والطائرات والثانية جمعت بين الشرقية وقرشه. الشرقية وقرشه. وأنتهي اللقاء الأول باكتساح فريق سموحه نظيره الطائرات بستة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما بملعب سموحه. في المواجهة التي جمعت بينهما بملعب سموحه. وفي مواجهة ثانية جمعت بين قرشه والشرقية،حقق خلالها الأخير الفوز بهدف دون رد ،يذكر ان الشرقية يتصدر بطولة دوري الهوكي موليد ٢٠٠٠

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