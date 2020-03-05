منح الجهاز الفني لإنبي بقيادة حلمي طولان لاعبيه راحة غدا" الجمعة" على أن يتم إستئناف التدريبات بعد غد إستعدادا للقاء بيراميدز يوم الأربعاء المقبل في الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز.
كان الفريق البترولي قد تعادل اليوم الخميس مع طلائع الجيش بملعب الأخير بدون اهداف في الجولة الثامنة عشر للبطولة.
وابدى حلمى طولان المدير الفني لإنبي، عدم رضاه عن أداء فريقه في لقاء اليوم وعدم تنفيذ اللاعبين للفكر والتعليمات خلال التدريبات طوال الفترة الماضية التي توقف فيها الدوري ،مشيرا الى أن الفريق لو في حالته لحسم مبكرا المواجهة خاصة مع اهدار فرصتين في الشوطالأول.
وأضاف: رغم ذلك المنافس فريق يملك لاعبين مميزيين ومديره الفني الخلوق عبد الحميد بسيونى مدرب كفء، ويلعب انبي خارج ملعبه لكننا كنا نطمع في الفوز للدخول في المربع الذهبي.
وقال سوف نستعد لبيراميدز بكل قوة ويعيش المنافس أفضل فتراته وانتعاشه بعد فوزه الأخير على زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة خارج مصر في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويقترب من التأهل للدور نصف نهائي البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر حلمي طولان غير راض عن أداء انبي امام الطلائع..ويستعد بقوة لبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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