نتائج مباريات اليوم من دورى مرتبط المحترفين لليد مواليد ٢٠٠٢

أسفر مباريات اليوم من دورى مرتبط المحترفين لليد مواليد ٢٠٠٢ في المجموعه الأولى عن فوز الأهلى على حدائق الأهرام بنتيجه 18/27.

وفوز الجزيره على جزيره الورد بنتيجه 19/25 فوز الطيران على هليوبلس بنتيجه 28/29 فوز الحوار على سموحه بنتيجه 37 - 32.

وفي المجموعه الثانيه فاز البنك الاهلى على المعادى بنتيجه 19/39 فوز الزمالك على اصحاب الجياد بنتيجه 26/37 تعادل الاوليمبى مع الزهور بنتيجه 24/24 فوز اكتوبر على الفيوم بنتيجه 18/25

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