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مانشستر يونايتد يتقدم بثنائية نظيفة علي ديربي كاونتي في الشوط الأول

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انتهت أحداث الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وديربي كاونتي بتقدم الأول بثنائية نظيفة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
أحرز هدفي الشوط لوك شو مدافع مانشستر يونايتد في الدقيقة

34، من خلال هجمه متعددة التسديدات انتهت بتصويبه رائعة من لوك شو علي حدود منطقة الجزاء أرتطمت بالأرض وسقطت من فوق حارس ديربي كاونتي .
وأضاف الهدف الثاني لمانشستر النيجيري إيجالو في الدقيقة 41 من عمر الشوط، بعد أن إستغل كرة عرضيه جاءت له داخل منطقة الجزاء ليتوغل من عمق ثلاث مدافعين لديربي كاونتي ويسدد كرة سكنت الشباك.
وشهدت بداية الشوط الأول أداء رائع من قبل لاعبي ديربي كاونتي الذين وصلوا إلي مرمي روميرو حارس اليونايتد أكثر من مرة ولكن دون إحراز أهداف.
 
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