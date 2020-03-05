أمير مرتضى: الزمالك استعد لمواجهة الترجي.. ونثق في شخصية اللاعبين

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الترجي فريق كبير له كل الاحترام موضحا أن الاستعداد يكون على قدر الفريق الذي سنواجهه .

وأضاف أمير مرتضى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يعمل مع اللاعبين بكل جهد ويعلم الجميع أن المواجهه صعبة خصوصا بعد الفوز مرتين عليه

حيث ستكون عندهم رغبة في التعويض.وأشار المشرف على الكرة إلى تركيز الفريق في المواجهة غدا وأننا لانلتفت لأي شائعات أخرى.. مشددا على أن الجميع يركز في المباراة ونسوا لقاء القاهرة والفوز 3-1 موضحا أن الزمالك جاهز لتقديم عرض أفضل من القاهرة .وتابع أمير مرتضى حديثه بقوله: "المعنويات مرتفعة وعندنا ثقه في تقديم مباراة قويه واللاعبون أظهروا شخصيه كبيره في بطولتي السوبر الافريقي والمحلي".واختتم أمير مرتضى: "اللاعبون احتفلوا اليوم على طعام الغداء بعيد ميلاد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق". ويواجه الزمالك، الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.