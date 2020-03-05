الأهلي يتغلب على الجزيرة والاتحاد يكتسح الزمالك في دوري سوبر السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز علي نظيره الجزيرة في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس علي صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة.
بينما تغلب الإتحاد السكندري علي نظيره الزمالك في أولى جوالات نصف نهائي دوري سوبر السلة الذي يقام بنظام Best of 5.
وتغلب الأهلي علي الجزيرة بنتيجة 71 مقابل
بينما تغلب الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 92 لزعيم الثغر مقابل 70 للزمالك ومن المقرر ان تكون الجولة الثانية يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس في حين تكون الجولة الثالثة يوم 10 مارس.
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