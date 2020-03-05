تدريبات قوية لحراس الزمالك بمران رادس

قاد عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية لحراس الزمالك خلال مرانهم اليوم في ملعب رادس بتونس، وذلك رغم إصابته في عضله السمانة.

ويواجه الزمالك الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.

اليوم في ملعب رادس بتونس، وذلك رغم إصابته في عضله السمانة.ويواجه الزمالك الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.

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