محمد عبدالسلام: لاعبو الزمالك مستعدون لمواجهة الترجي

شدد محمد عبد السلام مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عدم خوف لاعبي الزمالك من جماهير الترجي غدا.. مشيرا الى صعوبة المباراة لكن لاعبي الفريق جاهزون ومركزون تماما في اللقاء.
وأضاف عبدالسلام - في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي -
ويواجه الزمالك، الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.
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