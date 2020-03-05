مساعد مدرب الوداد المغربي يصافح بن شرقي وأوناجم

حرص موسى نداو مساعد المدير الفني لفريق الوداد المغربي على مصافحة أشرف بن شرقي و محمد اوناجم لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد أن كانا

ضمن صفوف الوداد في الموسم الماضي.وتواجد نداو لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء النجم الساحلي والوداد والذي يقام السبت المقبل بالعاصمه التونسية فى إياب ريع نهائى بطولة إفريقيا.ويواجه الزمالك، الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.