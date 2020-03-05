هل فيروس كورونا يؤجل إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان للمرة الثانية؟

أعلنت اليوم رابطة الدوري الإيطالي عن الموعد الجديد لـ مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان وذلك بعد تأجلت قمة الكالتشيو في الجولة الـ 26 بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا بإيطاليا.

وكشف موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي أن الرابطة قد حددت موعد إقامة مباراة اليوفي والإنتر يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة إلا ربع.

وقال الموقع أن إقامة مباراة القمة بين الفريقين ومباريات الدوري الإيطالي المقبلة سوف تكون خلف الأسوار ودون حضور جماهيري كبير وذلك حتى موعد أقصاه 3 أبريل على أقل تقدير.

Advertisements

بينما ذكرت عدة تقارير إيطالية على أن كورونا قد يهدد إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان للمرة الثانية في حالة انتشار الفيروس بشكل كبير خلال الساعات المقبلة فلن يستطيع الرابطة وقتها إقامة المباراة حتى دون جماهير وذلك منعًا للتجمعات المتوقعة بعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وكان قد رفض مسؤولو الدوري الإيطالي في وقت سابق طلب السلطات، لإقامة جميع الأحداث الرياضية القادمة بدون جماهير، إلا أنها رضخت في نهاية الأمر بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

يذكر ان مباراة مباراة الذهاب على ملعب “سان سيرو“، انتهت بالتعادل 1-1 وكانت مباراة العودة ستجري اليوم الأربعاء على ملعب يوفنتوس “آليانز ستاديوم”، قبل أن يأتي قرار السلطات بتأجيل المباراة.