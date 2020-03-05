موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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يخوض ريال مدريد مباراة جديدة فى الدوري الإسباني الأحد القادم 8-3-2020، عندما يحل ضيفاً على ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الـ27 فى الليجا الإسبانية.
المباراة التي ستُنقل على قناة بي إن سبورتس 3، سوف تنطلق فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “بينتو فيامارين” بمدينة إشبيلية.
وفاز ريال مدريد الاسبوع الماضي فى كلاسيكو الأرض على برشلونة بهدفين سجلهما البرازيلي “فينيسيوس جونيور” والدومينيكاني “ماريانو دياز”، ليعود بذلك إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد صدارة البطولة وفي رصيده 56 نقطة، مقابل 55 نقطة لبرشلونة الذي بات يحتل المركز الثاني.
وكان ريال مدريد قد خسر من مانشستر سيتي بهدفين لهدف في ذهاب دور الستة عشر على ملعب “سانتياجو برنابيو”.
فى المقابل يدخل فريق ريال بيتيس المباراة برصيد 30 فى المركز الرابع عشر من ترتيب الليجا، وكان قد تعرض للهزيمة خارج ملعبه بالجولة الماضية امام فالنسيا بنتيجة 2-1.
يذكر ان لقاء الفريقين فى الدور الأول بالليجا قد انتهي بالتعادل السلبي، فى المباراة التي اقيمت على ملعب سانتياجو بمدريد.
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